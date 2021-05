45 til fest i Hjørring - nu bliver de alle sigtet

HJØRRING:En fest i Hjørring i weekenden fører nu til, at i alt 45 personer sigtes for at overtræde forsamlingsforbuddet.

Det oplyser Nordjyllands Politi i en pressemeddelelse.

Politiet er ved at udstede bøder til alle festdeltagere, oplyser politikommissær Maiken Saaby Larsen.

Politiet reagerede på en anmeldelse om, at der var flere end 25 personer samlet til en fest i Jernbanegade i Hjørring. Det var en privat fest men i et lejet lokale.

- Ved vores ankomst til adressen kunne vi konstatere, at der var i alt 45 personer til stede. Alle deltagerne i festen blev registreret af politifolkene, siger Maiken Saaby Larsen. Det var lige før midnat, at betjentene dukkede op.

Efterfølgende har politiets jurister vurderet sagen i forhold til corona-restriktionerne, og juristerne vurderer, at forbuddet mod at samles flere end 25 personer indendørs var overtrådt.

Alle står nu til bøder på 2500 kroner hver. Det er altså et samlet bødekrav på 112.500 kroner.

Ved middagstid torsdag kunne politikommissær Torben Rimmen Petersen oplyse over for Nordjyske, at nogle af festdeltagerne nægter at have overtrådt forsamlingsforbuddet.

- De fleste forventer blot at få en bøde, så de har været klar over det. Men nogle nægter. Det er blandt andet nogle, der er taget på trappen. De siger, at de slet ikke har været indenfor. Men de kan heller ikke gøre rede for, hvad de så lavede der, fortæller Torben Rimmen Petersen.

Han ønsker ikke at komme nærmere ind på, hvem festdeltagerne var, ud over, at alle var over den kriminelle lavalder. Han ønsker heller ikke at præcisere, hvor festen fandt sted.

Det foregik i øvrigt ganske fredeligt, da betjentene dukkede op til festen og begyndte at registrere, hvem de tilstedeværende var, siger politikommissæren. Festen blev da heller ikke lukket, da det blev skønnet, at politiets jurister skulle vurdere sigtelserne.

Havde deltagerne ventet til den kommende weekend med at feste, havde de ikke overtrådt forbuddet - fredag hæves forsamlingsloftet til 50 personer indendørs.