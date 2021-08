47-årig kvindelig motorcyklist dræbt i trafikulykke

Opdateret 12.44 med nye oplysninger omkring ulykken

LØKKEN:En 47-årig kvindelig motorcyklist fra Grenå-området mistede søndag formiddag livet, da hun på Trudslevvej mellem Ingstrup og Løkken kørte frontalt sammen med en modkørende 62-årig mandlig bilist.

Nordjyllands Politi modtog anmeldelsen om ulykken klokken 10.19.

- Ulykken skete, da kvinden var i færd med at foretage en overhaling. Hun kørte over i modsatte vejbane, hvor hun rammer den modkørende bilist, oplyser vagtchef ved Nordjyllands Politi Bent Højgaard.

Bent Højgaard oplyser, at kvindens pårørende er underrettet.

Vagtchefen fortæller, at den 62-årige mand er fysisk uskadt, men meget chokeret over ulykken.

Foto: Martin Damgård

Nordjyllands Politi skriver klokken 13.11 på Twitter, at oprydningsarbejdet på Trudslevvej mellem Ingstrup og Løkken er ved at være færdigt. Et spor er farbart og om kort tid åbnes hele kørebanen.



