Bamse-boom på nordjysk skadestue

HJØRRING:Børn, der skal på skadestuen, er ofte bange og græder. Men trods frygt og en behandling, der kan være smertefuld, kan turen på skadestuen alligevel ende med mere end et plaster på såret - nemlig en bamse.

Akutmodtagelsen på Regionshospital Nordjylland i Hjørring har modtaget en stor bunke farvestrålende og hjemmehæklede bamser, som nu skal gøre turen på skadestuen lidt mindre ubehagelig for børn i bamsealderen.

47 fine, hæklede bamser er indleveret til "bamsemor" Annemette Hyldgaard Hansen, der er sygeplejerske på akutmodtagelsen i Hjørring. Det er hende, der tager imod bamsedonationer og sørger for at bamserne vaskes og gøres klar til at trøste børn, der skal på skadestuen.

Bamsetrøst

- Børnene kan være kede af det, når de kommer hos os, fordi de har slået sig. Og behandlingen kan være ubehagelig, for eksempel hvis de har brækket armen. Men vi kan se, at de de bliver glade, når de bagefter får en bamse som trøst, fortæller Annemette Hyldgaard Hansen.

Nogle gange har personalet på akutmodtagelsen set børn, der græder, når de ankommer til skadestuen. Men smiler, når behandlingen er slut og de får en bamse med hjem.

Ikke alle typer bamser kan bruges på akutmodtagelsen. De skal være hjemmehæklede og kunne vaskes, og der må ikke være små dele - knapper og lignende - som små børn kan komme til at sluge.

Flere bamsemødre

Akutmodtagelsen i Hjørring får løbende bamsegaver, men i denne omgang var den en ekstra stor bunke indleveret af en nordjysk kvinde med hjertet på rette sted.

Også landets andre sygehuse modtager bamsegaver, og det koordineres blandt andet via Facebook-gruppen "Skadestuebamsen".

Hvert sygehus har egen "bamsemor", der sørger for at tage godt imod bamserne og få dem vasket, inden de udleveres til børn på skadestuerne.