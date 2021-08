5. klasse på Bagterpskolen sendt hjem: 18 smittede

HJØRRING:Eleverne i 5.c på Bagterpskolen i Hjørring nåede at være i skole i fire dage, før de blev sendt hjem, da en elev blev testet positiv for coronavirus.

- Lige nu er der 18 elever, som er blevet testet positive for coronavirus, men det er isoleret til den ene klasse, siger skoledistriktsleder for Sydøstskolen, som Bagterpskolen hører ind under, Mads Albertsen.

Klassen skulle angiveligt have kørt i bus med en anden femteklasse, men indtil videre er der altså ikke andre, der er sendt hjem eller konstateret smittet.

Eleverne vendte tilbage fra sommerferie torsdag 12. august, men blev allerede sendt hjem 17. august. Det er svært at sige, hvornår klassen kan vende tilbage igen.

- Det er svært at sige, hvornår eleverne kan vende tilbage, da det er forskelligt fra person til person, hvornår de bliver testet negative efter endt sygdom. De første forventes muligvis at være tilbage torsdag, og så kommer de drypvis tilbage, siger Mads Albertsen.

Det er dog ikke uventet med hjemsendelser hos de yngre årgange, da de ikke er vaccinerede.