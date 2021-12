50 studerende: Ingeniøruddannelse til Hirtshals - endnu en uddannelse kan være på vej

Går alt efter planen, vil DTU fra efteråret 2023 udbyde kandidatuddannelse indenfor Akvatisk Videnskab og Teknologi i Hirtshals, hvor dele af uddannelsen allerede ligger i dag. Uddannelsen vil være en specialisering indenfor bæredygtig akvakultur og fiskeri. DTU’s plan er et led i en målsætning om at uddanne flere ingeniører og naturvidenskabelige kandidater i hele landet, hvor efterspørgslen på disse er stigende i store dele af erhvervslivet.

Det skriver Hjørring Kommune i en pressemeddelelse.

DTU Aqua er allerede en stor og veletableret del af Nordsøen Forskerpark i Hirtshals med sine stærke forskningsmiljøer, der omfatter unikke forsknings- og forsøgsfaciliteter. Tilføjelse af en ny kandidatuddannelse vil i den grad kunne styrke det eksisterende uddannelses- og forskningsmiljø.

Det forventes, at op mod 25 kandidatstuderende vil blive optaget på uddannelsen årligt. Med 2 års uddannelse på kandidatuddannelsen vil det give 50 samtidige studerende.

Selve uddannelsen skal være med til at styrke forskning i klimaændringernes betydning for havets levende ressourcer, og i samarbejde med erhvervet give ny viden om, hvordan samfundet sikrer en bæredygtig udvikling i akvakultur og fiskeri, som vigtige kilder til proteiner i den fremtidige fødevareproduktion.

Bestyrelsesformand i Nordsøen Forskerpark, Peter Duetoft, er selvsagt begejstret over udsigten til, at der etableres en kandidatuddannelse i Hirtshals:

- Det er en rigtig god og spændende nyhed, som vi er blevet præsenteret for her. At kunne trække en uddannelse af denne kaliber til Hirtshals er helt unikt, og vi er meget spændte på det videre forløb. Jeg er overbevist om, at vi i Nordsøen Forskerpark kan løfte en opgave som denne, da den ligger helt i tråd med vores strategi om at bidrage til en bæredygtig udvikling inden for fiskeri og akvakultur. Nu skal vi have arbejdshandskerne på, således de fysiske rammer til uddannelsen er til stede i efteråret 2023. Samtidig skal vi sørge for, at der findes boligtilbud til de mange studerende.

Også Arne Boelt (S), borgmester i Hjørring Kommune, er spændt på muligheden for, at der bliver etableret endnu en videregående uddannelse i Hjørring Kommune:

- Det er rigtig stort for vores kommune, at vi kan trække en uddannelse som denne til landsdelen. I forvejen har regeringen besluttet, at 3 nye uddannelser kommer til Hjørring, og vi er efterhånden ved at stå meget stærkt på uddannelses- og studieområdet. Det skal vi som kommune være med til at understøtte sammen med uddannelsesinstitutionerne og det lokale erhvervsliv. Forhåbentligt kan den positive udvikling være med til at tiltrække og fastholde endnu flere unge i området og dermed styrke vores kommune som helhed.

Endnu en del af universitetsuddannelse kan være på vej til Hirtshals.

Udover kandidatuddannelsen indenfor Akvatisk Videnskab og Teknologi foreslår DTU også, at 1 år af uddannelsen til diplomingeniør i Fiskeriteknologi placeres i Hirtshals ved Nordsøen Forskerpark.