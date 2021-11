60 år: Kørt ud på et sidespor af sine egne - men nu har han været borgmester i 12 år

Du vidste sikkert ikke, at Hjørring har en borgmester, der hedder Niels til fornavn - det er bare ikke et navn, Arne Boelt bruger, når han præsenterer sig.

Du vidste måske heller ikke, at han godt kan betegnes som lidt af en mønsterbryder: Faderen vidste han ikke rigtig hvem var, og moderen døde, da han var helt lille - Arne Boelt kom efterfølgende på børnehjem og siden i familiepleje.

Til gengæld ved du, at han er borgmester i Hjørring kommune, og det har han efterhånden været i 12 år - søndag 14. november fylder han 60 år på tærsklen til et kommunalvalg, hvor han håber at kunne få fire år mere som førstemand.

Men han har oplevet benspænd på vejen mod magtens kommunalpolitiske tinder - og det er endda fra egne partifæller.

Da han sad i kommunalbestyrelsen i Sindal, var han formand for børne- og kulturudvalget, og udtalte sig en kende for åbenmundet omkring en skolelukning. Partiet fratog ham formandsposten i udvalget, og da Arne Boelt ikke lang tid efter gik efter at blive borgmester-kandidat for Socialdemokraterne i den nye storkommune, så stillede tre Sindal-S’er også op: På den måde blev stemmerne spredt ud på flere hoveder, og det endte med, at Finn Olesen blev kåret som kandidat i stedet - og han blev da også borgmester i Hjørring kommune efterfølgende.

- Jeg har aldrig villet ødelægge mit liv ved at gå og bære nag. Man får ikke noget ud af at være tøsefornærmet, siger Arne Boelt, der alligevel endte med at få et godt valg og ryge i byrådet som menigt S-medlem.

Fra valgnatten i 2009, da Arne Boelt blev borgmester første gang - fru Susanne kvitterede med et kys. Arkivfoto: Bente Poder

Fire år senere prøvede Arne Boelt igen at komme til tops på S-listen, men så meldte den Christiansborg-erfarne Peter Duetoft sig på banen. Den armlægning vandt Arne Boelt dog - og resten er historie, som man siger.

Peger på tre personer

I 2017 fik Arne Boelt mere end 10.000 personlige stemmer - eller mere end 28 procent samtlige stemmer, der blev afgivet i Hjørring kommune. Men han er klar over, at det kan blive close race denne gang i Hjørring. Kommer Enhedslisten ind, smitter den konservative fremgang på landsplan af lokalt, og hvem peger Lokallisten egentlig på? Det kan blive nogle af de afgørende elementer tirsdag aften og nat.

- Intet er givet på forhånd, konstaterer den drevne politiker.

Hvis Arne Boelt ikke kan tælle til 16 på valgnatten, så har han gjort sig situationen klar:

- Hvis jeg taber borgmesterposten, så rykker jeg ned på de bagerste rækker i vores gruppe. Så skal jeg ikke ind og sidde og spille gammelklog i et økonomiudvalg - der skal være plads til yngre kræfter, siger Arne Boelt.

Direkte adspurgt - hvis det skulle glippe på tirsdag - så nævner han følgende tre navne, når det gælder en ny frontperson for S i Hjørring: Mai-Britt Beith, Thomas Klimek eller Tim Jensen. Alle er medlemmer af byrådsgruppen i dag og genopstiller.

- Men medlemmerne skal selvfølgelig tages i ed, understreger han.

Chikane-sagerne

Op til det seneste kommunalvalg oplevede borgmesteren en del chikane, som formentlig var udløst af nogle børnesager, der kørte på det tidspunkt: Der blev løsnet hjulbolte på hans bil, Arne Boelt blev passet op af maskerede mænd efter besøg på gymnasiet, og der bliver smurt lort på de udvendige dørhåndtag på familiens hus. Politiet blev involveret, og Arne Boelt installerede overvågningsudstyr for 40.000 kroner på matriklen.

- Der har heldigvis ikke rigtigt været noget af den slags ved dette valg, fortæller Arne Boelt.

Er han en bykonge?

Selv om Arne Boelt har siddet solidt på magten i 12 år i Hjørring, så mener han ikke, at man kan kalde ham ”bykonge”.

- Det er der tit og ofte nogle, der udpeger mig til. En bykonge gør som det passer ham, men kigger man på situationen i Hjørring, så er der formidlet et bredt samarbejde - alle 31 medlemmer af byrådet er eksempelvis med i det nye budgetforlig, siger han.

Han ser to store udfordringer for byrådet i den næste periode: Den grønne omstilling, som involverer alt lige fra Hirtshals Havn til lokale automekanikere - og så ideen om etablering af kommende nærhospitaler, som der både skal findes penge og - ikke mindst - kvalificeret arbejdskraft til.

Privat bor Arne Boelt i Sindal, men familien har også sommerhus i Lønstrup.

Hustruen Susanne er vicekontorchef i Region Nordjylland, og de har tre børn: Kristina, der arbejder som folkeskolelærer på Højene Skole, Kamilla, der er socialrådgiver i Aalborg Kommune, og så Anders, som er marketingchef hos Plantetorvet på Randers-kanten.