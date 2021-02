63-årig har erkendt at have sat ild til hus og malerværksted

BØRGLUM:En 63-årig mand blev natten til tirsdag anholdt for brandstiftelse. Ved 1.30-tiden kom han gående - med sin hund - hen til sin villa midt i Børglum i Vendsyssel, hvor der mandag aften opstod ildebrand. Og efter kort tid forklarede han over for betjente på stedet, at han selv havde sat ild til huset og et tilhørende malerværksted. Det fortæller vagtchef Jess Falberg fra Nordjyllands Politi til NORDJYSKE.

- En retsmediciner har undersøgt ham for at sikre eventuelle spor fra branden, fortæller Jess Falberg.

Første ved 5.25-tiden tirsdag morgen kunne Nordjyllands Beredskab meddele, at brandfolkene var færdige med slukningsarbejdet og kunne forlade stedet, Vråvej midt i Børglum. De havde fået assistance fra Beredskabsstyrelsen Nordjylland.

- Både villaen og malerværkstedet er helt ødelagt, konstaterer Jess Falberg.

Til gengæld lykkedes det brandfolkene at forhindre ilden i at brede sig til nabohusene. Ingen personer kom noget til ved branden.

Meldingen om ildebrand kom klokken 21.49, og den 63-årige har forklaret, at han tog sin hund og gik fra sit hjem, hvor han boede alene. Det er endnu uklart, hvorfor han angiveligt valgte at sætte ild til sit hjem.

- Nu skal han afhøres endeligt, og så skal det vurderes, om han skal fremstilles i grundlovsforhør, fortæller Jess Falberg.