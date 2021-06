63-årig satte ild til eget hus: Her er dommen

BØRGLUM:En 63-årig mand fra Børglum er blevet idømt 10 måneders fængsel for at have sat ild til sit eget hus 22. februar i år.

Fire måneder af straffen er ubetinget, men da manden har siddet varetægtsfængslet i adskillige måneder, er straffen afsonet, og han kunne derfor forlade Retten som en fri mand.

Hvis han ikke begår ny kriminalitet, skal han ikke afsone yderligere. Han skal dog betale erstatning til panthavere, der fik tab på grund af branden i huset.

Ifølge politiet havde den 63-årige hældt benzin og terpentin ud i sit hus og tilhørerende værksted, hvorefter han antændte branden. Derefter gik han aftentur med hunden.

Da han kom tilbage senere samme aften, fattede politiet mistanke til ham, og han blev anholdt.

Da sagen kom for retten i april, erkendte manden at have startet branden. Han forklarede, at han havde opgivet alt, efter hans malerfirma måtte lukke, oplyser anklager Thomas Klingenberg fra Nordjyllands Politi.

I april fandt Retten den 63-årige skyldig, men man har afventet en mentalundersøgelse. Den viser, at manden er egnet til en almindelig straf, og den lød altså på 10 måneders fængsel, heraf fire måneder ubetinget.

Den 63-årig modtog dommen, og da han har tilbragt fire måneder bag tremmer i forbindelse med varetægtsfængslingen, er han nu løsladt