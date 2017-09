64-årig sigtes for hærværk - igen

HJØRRING: En 64-årig mand er sigtet for hærværk mod advokatfirmaet Amtsmandstoften i Hjørring. Han bliver i eftermiddag fremstillet i et grundlovsforhør i Hjørring.

Torsdag omkring klokken 13.30 smadrede manden to ruder hos advokatfirmaet, og et kvarter senere anholdt politiet den 64-årige, som de har sigtet for hærværket.

- Den pågældende mand har tidligere knust ruder mod advokatfirmaet, og fået en dom for det, siger politikommissær Peter Skovbak fra Lokalpoliti i Hjørring.

Den 64-årige blev i april sidste år idømt en straksdom på tre måneders betinget fængsel for at have udøvet hærværk fem forskellige steder i Hjørring og København, heriblandt advokatkontoret Amtsmandstoften i Hjørring.