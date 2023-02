70'erne har ringet: Vil låne dit hus til film om tragisk hændelse

HIRTSHALS:Det kan da godt være, at man ærgrer sig lidt over, at man aldrig fik shinet parcelhuset op, så man fortsat skal gå og kigge på gule og brune farver - og laver mad i et køkken, der har 40-50 år på bagen.

Men det skal man slet ikke være ked af - faktisk er du eftertragtet, hvis du ejer en 70'er-bolig, der også ligner en 70'er-bolig.

Produktionsselskabet Wasabi Film søger lige nu efter boliger i Hirtshals og omegn til spillefilmen "Synkefri" - en spillefilm, der handler om en ulykke natten til 1. december 1981 ud for Hirtshals' kyst, hvor redningsbåden RF2 forliste og ni mennesker (tre fiskere og ni redningsmænd) mistede livet.

- Vi leder efter boliger, huse og lejligheder i 70’er stil, gule mursten, huse der ikke er renoveret (specielt køkken), fortæller Iben Søtang, der er produktionsleder i Wasabi Film.

Husene skal bruges i perioden 17.april - 19. maj.

- Vi har brug for fire boliger i alt. Nogle steder skal vi måske kun være et par dage, men der hvor vi skal filme hovedkarakteren, kan det være vi skal ind i flere uger - så der kan der måske blive tale om at leje sig ind. Vi skal se på locations nu på fredag, og der skal vi allerede snakke med de første - vi har allerede fået en del henvendelser på vores opslag, fortæller Iben Søtang til Nordjyske.Af logistiske årsager skal husene være i Hirtshals eller maks et kvarters kørsel derfra.

Har man et hus, der matcher ønskerne hos produktionsselskabet, så kan man blandt andet skrive til iben@wasabifilm.dk.