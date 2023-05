700 graders opvarmning i Vrå luner i kassen hos Hjørring-virksomhed

VENDSYSSEL:I efteråret åbner Danmarks største pyrolyseanlæg på Vrå-kanten: Daniel Pedersen, BB Biogas, har indgået et samarbejde med Stiesdal om det store projekt, der kan få stor betydning i forhold til at begrænse landbrugets udledning af CO2.

Anlægget kan kort fortalt omdanne halm eller anden anden biomasse til biokul, der kan lagre CO2 mange år frem - dermed undgår man at sende det ud i atmosfæren.

Og projektet har nu kastet en god ordre af sig til en anden lokal virksomhed:

Anlægget varmer nemlig såkaldte restfibre op til en temperatur på 700 grader, og det kræver stort fokus på brandsikkerheden.

Ti gange større end det hidtil største Det nye SkyClean-anlæg i Vrå i Nordjylland kommer til at være ti gange større end det hidtil største i landet med en kapacitet på 20 MW og behandling af 40.000 tons restfibre om året. Restfibrene kommer fra det tilstødende biogasanlæg, hvor de opvarmes til høje temperaturer, hvorved restfibrene bliver til biokul, der binder CO2, samt en større mængde grøn gas og bio-olie.

Det har fået Stiesdal til at investere knap en halv million kroner i brand- og sikkerhedseksperten Safevent, så anlægget overholder alle de nødvendige sikkerhedsstandarder, hvilket minimerer risikoen for brand, oplyser firmaet.

Safevent Safevent tilbyder løsninger, der eliminerer brand og eksplosionsfare i produktionsanlæg. Herved minimeres skader på anlæg og medarbejdere. Virksomheden startede op som enmandsvirksomhed, men blev et etableret selskab i 2017 i Hjørring. Virksomheden har gennem årene oparbejdet erfaring og et indgående kendskab til løsninger inden for forebyggelse, begrænsning og bekæmpelse af brand og eksplosioner.

Pyrolyseanlægget forventes færdigbygget og operationsdygtigt i begyndelsen af efteråret.

Der er store forventninger til pyrolyseanlæg, når det gælder reducering af CO2.

Landbrugsavisen citerede i 2021 - i forbindelse med, at Landbrug & Fødevarer holdt et pressewebinar om teknologien - Ulrik Birk Hansen, Danmarks Tekniske Universitet, for at sige:

- Der er et potentiale til en reduktion mellem 10 og 12 mio. CO2-ekvivalenter om året. Det svarer til hele landbrugets udledning.