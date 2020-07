71-årig dement kvinde væk i et døgn

HIRTSHALS:En dement kvinde på 71 år Astrid Palsson har søndag ved 09-tiden ikke ladet høre fra sig i over et døgn. Hun er gået fra sit hjem i Margrethepearken i Hirtshals.

- Kvindens familie har ikke kunnet komme i kontakt med hende det seneste døgn, og de frygter, at hun flakker om og ikke kan finde hjem igen, fortæller vagtchef Torben Larsen, Nordjyllands Politi.

Politiet opfordrer derfor folk til at holde udkik efter kvinden og advicere pollitiet, såfremt hun bliver set.

- Hun er ifølge familien godt gående og har også tidligere taget offentlige transportmidler, fortæller vagtchefen

Astrid Palsson beskrives som cirka 160 centimeter høj, kraftig af bygning med langt mørkebrunt hår. Hun var, da hun gik fra sit hjem lørdag ved middagstid, iført en grøn fleece jakke og sort nederdel.

- Da Astrid kan være hvor som helst, har vi brug for borgerens hjælp til at finde Astrid. Har man set Astrid, eller ved hvor hun befinder sig, så et hurtigt opkald til Nordjyllands politi på 114, så vi kan få hende hjem i god behold, lyder det fra vagtchefen.