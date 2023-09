7300 km kabler og 38.515 kabelskabe: Her er den nye direktør

Elnetselskaberne i Danmark er en vigtig brik i den grønne omstilling og den elektrificering af samfundet, som lige nu buldrer afsted.

Det gælder ikke mindst for Nord Energi Net i Vendsyssel, som Magnus Hansen nu kommer til at stå i spidsen for - og det er en person, der er velkendt for medarbejderne.

Magnus har nemlig gennem de sidste 15 år været en del af 60 kV Projektering og Vedligehold i Nord Energi Net - senest som afdelingsleder.

- Hos Nord Energi Net er vores fortsatte fokus rettet mod vores store og vigtige rolle i den grønne omstilling. Vi vil blive ved med at være blandt de mest effektive elnetselskaber i Danmark, til gavn for alle vores andelshavere. Og vi vil fortsat være en attraktiv arbejdsplads, både for vores nuværende og kommende medarbejdere, siger den kommende direktør i en pressemeddelelse.

Magnus Hansen Om Magnus Hansen:

52 år

Bosat i Frederikshavn

Uddannet stærkstrømsingeniør fra Ingeniørhøjskolen Odense Teknikum

Har erfaring fra tidligere ansættelse hos bl.a. Elsam, Vattenfall og ABB

Kommer fra en stilling som afdelingsleder i 60 kV Projektering og Vedligehold, Nord Energi Net

Medlem af Teknikudvalget i Green Power Denmark VIS MERE

Nord Energi Net ejer og driver elnettet i store dele af Vendsyssel. Det betyder, at 100.000 forbrugere forsynes med strøm via Nord Energi Nets mere end 7.300 km. kabler og 38.515 kabelskabe fordelt rundt i forsyningsområdet.

Nord Energi Net er en del af Nord Energi koncernen.