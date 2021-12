74-årig krænkede kvinder i rideklub

HJØRRING:Kys på munden, befølinger på bagdel og i skridtet og opfordringer til at gå med op i høet og have sex.

Det var det, to kvinder i en rideklub i Vendsyssel blev udsat for af en 74-årig mand, der hjalp til med praktisk arbejde i staldene.

Onsdag blev den 74-årig så idømt 30 dages betinget fængsel for flere tilfælde af blufærdighedskrænkelser mod de to kvinder begået i 2019 og 2020.

Det var den ene af kvinderne, der på et tidspunkt sad i bestyrelsen i rideklubben, der startede sagen mod den 74-årige i efteråret 2020.

Det skete efter fire tilfælde, hvor hun blev krænket af manden med nogle ugers mellemrum. Første gang kyssede han hende på munden og tog hende på bagdelen. Anden gang holdt han hendes hoved og kyssede hende på munden.

Tredje gang satte den 74-årige sig ind i bilen til kvinden og begyndte at tage hende på låret og i skridtet. Ikke lang tid efter foreslog han, at de kunne gå op i høet og have sex.

Følte sig flov og beskidt

I Retten i Hjørring forklarede kvinden, hvordan hun følte sig beskidt og ulækker over krænkelserne, og at hun var flov over, at hun ikke havde sagt fra - men at hun var helt lammet, når den 74-årige udsatte hende for krænkelser.

Derfor gik der også længe, inden hun fortalte om krænkelserne til andre. I starten forsøgte hun bare at undgå den 74-årige, når hun arbejdede i staldene.

Efter de sidste episoder brød hun sammen og betroede sig endelig til en anden kvinde i bestyrelsen. Det viste sig, at hun året tidligere også havde været udsat for krænkelser af den 74-årige, der havde kysset hende på munden.

- Det er et plot mod mig

Det var dog et helt andet billede, den 74-årige tegnede. Han afviste alle anklager og kaldte det et plot mod ham.

Ifølge ham selv havde han blandet sig i bestyrelsens arbejde, og derfor var den ene kvinde blevet sur på ham. Og det måtte været årsagen til, at de nu beskyldte ham for at have krænket dem, fortalte han.

Han mente også, at den ene kvinde selv var meget flirtende over for ham.

Men retten troede ikke på, at der var tale om et plot. I stedet blev kvindernes forklaring lagt til grund som troværdige, lød det i dommen.

Den 74-årige valgte at anke dommen på stedet.