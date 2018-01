77-årig var alene i bil, der kørte i havnen

HIRTSHALS: Lørdag formiddag kørte en bil i havnen i Hirtshals. Føreren var en 77-årig mand fra lokalområdet. Han blev reddet i land, men hans tilstand betegnes som kritisk.

I første omgang frygtede politiet, at der kunne være andre i bilen. Derfor blev der indsat dykkere, og de fik bjærget bilen og undersøgt området på bunden af havnen.

- Der er ikke noget, der tyder på, at der har været andre i bilen. Der var ikke nogen inde i bilen, og dykkerne har ikke fundet nogen i nærområdet, fortæller vagtchef Henrik Beck fra Nordjyllands Politi.

Politiet har ikke kunnet afhøre den 77-årige. Han var ikke ved bevidsthed, da han blev hentet op af vandet og kørt til behandling på sygehuset.

- Vi har haft kontakt med hans hustru, så hun har i hvert fald ikke været med, og der er ikke noget, som tyder på, at der har været andre med, siger Henrik Beck.

Foto: Peter Broen

Det var en passager på en færge mod Norge, som slog alarm klokken 09.12. Færgen var på vej ud af havnen, da passageren så bilen køre i havnen.

Ulykken skete på Notkajen ud for nummer 2. Politiet kender endnu ikke den nærmere årsag. Lørdag eftermiddag sagde vagtchef Per Jørgensen dog, at politiet hælder til, at ulykken skyldtes uopmærksomhed fra bilistens side eller muligvis en betjeningsfejl på bilen.

Foto: Peter Broen