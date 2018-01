A-Z i Hjørring med nye planer

Der er tilsyneladende store ændringer undervejs på A. F. Heidemannsvej i Hjørring, hvor Danmarks eneste A-Z har til huse.

Meget tyder på, at Dansk Supermarked pønser på at give varehuset en større make over.

I hvert fald kunne borgmester Arne Boelt forleden - på Hjørring Handels nytårskur - fortælle, at han havde været til møde med repræsentanter fra Dansk Supermarked - og en renovering af A-Z skulle ifølge kommunens førstemand være på vej. Og med den et navneskifte til Bilka Nonfood.

Varehuschefen i Hjørring, Jørgen Petersen, er dog ret sparsom med oplysningerne, når det gælder om at kaste lys over sagen.

- Det har jeg ikke rigtig nogen kommentarer til. Det er jo ingen hemmelighed, at vi i årevis har sigtet efter at blive til et Bilka, men det ser ikke ud til, at det kan lade sig gøre rent lovgivningsmæssigt, siger han til NORDJYSKE Medier.

Om der skal renoveres og rulles et nyt nonfood-koncept ud, må tiden vise - men direkte adspurgt vil varechefen i hvert fald ikke afvise, at der er noget på vej.