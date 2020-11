A-Z siger nej til traktordemonstration

HJØRRING:I går meddelte initiativtageren til en stort planlagt traktordemonstration i Hjørring, Niels Christensen, at man havde fået tilladelse til opmarch af traktorer på en del af A-Z' parkeringsplads i Hjørring.

Det afviser Salling Groups kommunikationschef, Kasper Reggelsen klart.

- Vi har ikke været i dialog om, eller givet tilladelse til, at forsamlingen kan tage ophold på parkeringspladsen, siger Kasper Reggelsen

- Det kan i øvrigt ikke lade sig gøre. Parkeringspladsen er forbeholdt gæster og besøgende, og det skal altid være så nemt at parkere ved vores butikker som muligt. Med et stort antal traktorer, som der er lagt op til, kan vi forudse en uoverskuelig, trafikal situation - endda med risiko for sikkerheden for de mange kunder, der erfaringsvis vil være til stede - netop i en weekend, som også byder på en af årets største handelsdage.

Kasper Reggelsen understreger, at det er en principiel holdning hos Salling Group, der ligger bag afvisningen.

- Vi har ikke sagt ja til, at den planlagte politiske forsamling kan bruge parkeringspladsen ved varehuset. Og hvis vi var blevet spurgt, vil svaret under alle omstændigheder have været nej. For vi lægger helt generelt ikke plads til demonstrationer eller politisk happenings – uanset politisk ståsted eller sag, siger Kasper Reggelsen.

Niels Christensen henviser til, at en anden i initiativgruppen har haft kontakten til A-Z og man derigennem havde fået opfattelsen af at kunne bruge den nederste del af pladsen.