Nordjysk bager åbner igen efter million-renovering

SINDAL:Stigende energipriser har fået flere bagere til at dreje nøglen, og i begyndelsen af september lukkede Bageriet Ingeborg i Sindal også - men kun for at åbne i en version 2.0.

Mandag oprandt dagen, hvor der igen var andre håndværkere end dem med bukser på i butikken - og kunderne kunne se resultatet af renoveringen, der har kostet på den anden side af en million kroner.

Disken er lavet om, der er kommet nyt på vægge, loft og gulve i butik og café samt nye møbler - og med nye gulve og lofter i bageriet, er det også blevet nemmere at gøre rent.

Der er kommet nye møbler i caféen. Foto: Martél Andersen

Regning tre-doblet

Bager-parret Bettina og Tommy Carlsen valgte at sætte gang i renoveringen, mens omsætningen alligevel var underdrejet på grund af separat-kloakeringen i byen - et arbejde, der formentlig er færdigt i næste uge.

- Der har da været rimeligt travlt, da vi åbnede igen - det havde vi selvfølgelig også håbet på, lyder det fra Tommy Carlsen.

Også i Sindal har man mærket til de stigende energipriser - ifølge bagermesteren er elregningen i Nørregade 13 cirka tredoblet - men endnu har man dog ikke tyet til at indføre et såkaldt ekspeditons-gebyr, som flere andre forretningsdrivende.

- Jeg håber, det falder lidt til ro i løbet af det næste halve år, siger Tommy Carlsen.

Foto: Martél Andersen

Siden lukningen af SuperBrugsen og et par tøjbutikker i Sindal har byen været lidt i granat-chok, så borgerne har kunnet trøste sig med, at bagermesteren med sin investering signalerer, at han ikke er på vej væk.

Og forleden trak det også i den rigtige retning for Sindal, at dametøjsbutikken Wæhrens siger farvel til Bindslev og har meldt sin ankomst 1. november.

- Det er dejligt, at der er nogle, der tør og tror på fremtiden, konstaterer Tommy Carlsen.

Bageriet Ingeborg har haft lukket i en måneds tid - mandag blev dørene slået op i gen. Foto: Martél Andersen

Hvornår der kommer ny aktivitet i de 1400 kvadratmeter, der husede SuperBrugsen, er uvist - i øjeblikket udbydes det ledige erhvervslejemål, og man skal være indstillet på at betale en årlig leje på 455.000 kroner.

Nyheder på hylden

Foruden nyt udseende i bageri og butik, så er der også kommet nyt på hylderne: Ingeborg har introduceret en hindbærsnitte-tærte og et fuldkornsbrød - hvert solgt brød krummer en krone i kassen til Hus Forbi. Fredag er der ligeledes premiere på Ingeborg-bollen - en helt ny flødekager fra bageriets konditor-hånd. Den byder blandt andet på rabarber som ingrediens, og er for længst blevet blåstemplet af bagermesteren.

I forbindelse med genåbningen lanceres flere nyheder i butikken. Foto: Martél Andersen

Markedsføringsmæssigt har Ingeborg også tænkt i nye baner, da man nu er aktiv på det social medie Instagram, hvor kunderne kan følge med

Overtog i 2005

Med genåbningen i Sindal har Ingeborg også genoptaget leveringen af brød til Spar-butikkerne i Hirtshals, Tversted og Aalbæk. Under lukningen har Surdejsbageren i Skagen stået for leveringen.

Bettina og Tommy Carlsen overtog Bageriet Ingeborg i 2005.