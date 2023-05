Åbning: Hussein har nu to spisesteder - rykker ind i kendt pizzeria

HJØRRING:Der er smil på læben og tro på fremtiden hos 45-årige Hussein Alkathab.

Fra tirsdag 16. maj er han klar med sin helt nye satsning - Milan Pizza på Norgesvej i Hjørring.

Tidligere har det populære pizzeria, Kris Pizza, hørt hjemme i bygningen - men det er nu lukket.

Det var 1. marts, at Hussein Alkathab overtog nøglerne til spisestedet, og sidenhen er der arbejdet med at udskifte dele af inventaret og give en generel ansigtsløftning til lokalerne.

- Stedet var kendt som et meget godt pizzeria, og det ligger også et meget godt sted i byen, forklarer Hussein Alkathab om baggrunden for, at han har valgt at genåbne et pizzeria på adressen Norgesvej 32.

Fra Norgesvej er der eksempelvis ikke langt til en række af byens skoler og uddannelsessteder - og derudover er nærheden til hjertet af fodboldturneringen Dana Cup også stor.

Og apropos fodbold - pizzeriaet har i øvrigt fået sit navn efter den italienske fodboldklub Ac Milan, som har en høj stjerne hos Hussein Alkathab.

Har endnu et pizzeria

Hussein Alkathab kommer oprindeligt fra Syrien, men for cirka ni år siden forlod han landet og kom til Danmark.

I Danmark overtog han for to og et halvt år siden Pizza Kiosken på Tørholmsvej 95 i Hjørring.

- Det er blevet en meget fin forretning, siger Hussein Alkathab.

Og på den baggrund er der altså nu blevet mulighed for at udvide forretningen med Milan Pizza.

Hussein Alkathab får hjælp i pizzeriaerne af sine to sønner, men derudover regner han med, at han i første omgang kan beskæftige yderligere fem-seks ansatte.

Milan Pizza holder åbent 15.30-21.00 alle ugens dage.