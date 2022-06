Åbningsfest i Hjørring: - Det vildeste, jeg har set

HJØRRING:Når man kan få en pakke smør til 7 kroner, så lokkes hjørringenserne tilsyneladende af huse. Eller også var det bare fordi, de lokale kunder gerne ville være en del af selve åbningsfesten.

I hvert fald var der massiv kø foran butikken, inden Coop365 på Sct. Olai Plads i Hjørring fredag morgen slog dørene op til en totalt re-designet butik.

De mange fremmødte kunder gjorde stort indtryk på Morten Philipsen, der er salgschef for 17 Coop-butikker i det nordlige Vendsyssel.

- Det er normalt, at der er mange mennesker, når vi åbner en ny butik. Men det her er det vildeste, jeg hidtil har set, sagde han med et smil.

Til venstre er det Morten Philipsen, der er salgschef for 17 Coop-butikker i det nordlige Vendsyssel - mens det til højre er den lokale Coop365-butikschef Jakob Larsen. Foto: Claus T. Kræmmergård

Forandringen af butikken er sket på relativt kort tid. Mandag havde butikken i Hjørring sidste åbningsdag som Fakta-butik - og her få dage senere er den altså omdannet til det nye butikskoncept, Coop365.

- Noget af det, der er sket, er, at vi faktisk har skruet priserne ned. Og så har vi også udvidet sortimentet med 200-300 nye varenumre, forklarer Morten Philipsen.

- Men derudover synes jeg også, at vi får en hyggeligere indretning. Butikken virker varmere og mere imødekommende.

Inden butikken åbnede, nåede køen af ventende kunder hele vejen fra butiksfacaden på Sct. Olai Plads til den nærliggende Vendelbogade.

Men så snart klokken slog otte forsvandt de mange kunder ind i butikken, hvor åbningen blev fejret med kaffe, "kageperson" - og sågar også gaveposer til de allerførste.

Inden butikken åbnede, nåede køen af ventende kunder hele vejen fra butiksfacaden på Sct. Olai Plads til den nærliggende Vendelbogade. Foto: Claus T. Kræmmergård

Fredag morgen var der åbningsfest i Coop365 på Sct. Olai Plads i Hjørring. Foto: Claus T. Kræmmergård

