Åbningsfest i ny butik: Maja fristede med gode tilbud og pandekager

HJØRRING:Fredag åbnede Brinck Isenkram i Hjørring døren til over 600 kvadratmeter med mærkevarer til stærkt nedsatte priser kombineret med de lidt sjove og skæve varer.

Butikschef Maja Vokstrup Bartholomæussen og hendes faste team tog - med hjælp fra kædens øvrige ansatte - imod de mange kunder, der dagen igennem strømmede til Barfoedsvej 1A.

- Vi tilbyder gode varer til billige penge. Og vi har alt fra Lyngby og Rosendal til mere ukendte mærker og små finurlige ting. Har man brug for en guldringeklokke kan vi også klare det, smiler Maja.

- Men lige nu er især vores Lyngby-glas og Kitchenaid-røremaskinen populær, konstaterer butikschefen og tilføjer, at de er kraftigt nedsat i anledning af åbningsfesten.

Pladsen blev prioriteret

Udenfor sørgede en frisk blæst for at holde sus i flagene mod Frederikshavnsvej, og her stod kunderne i kø til nybagte pandekager og varm kaffe.

Foto: Kim Dahl Hansen

Med åbningen af butikken i Hjørring har kæden i dag 14 butikker landet over, og Hjørringbutikken er den anden største.

Brinck Isenkram har åbnet ny butik i Hjørring. Foto: Kim Dahl Hansen

- Vi prioriterede en beliggenhed udenfor bycentrum i Hjørring for at få masser af plads til mange varer, fortæller Maja med en nik ud over det stor butikslokale, hvor kaffekander, dækkeservietter og meget, meget mere frister.

Maja er 28 år og er oprindelig uddannet social- og sundhedsassistent. 1. december i fjor blev hun ansat i Brinck Isenkram, og arbejdede på skift i butikkerne i Blokhus, Løkken, Hirtshals, Skagen, og Frederikshavn. Foto: Kim Dahl Hansen

De bedste anbefalinger

Maja er 28 år og er oprindelig uddannet social- og sundhedsassistent. 1. december i fjor blev hun ansat i Brinck Isenkram, og arbejdede på skift i butikkerne i Blokhus, Løkken, Hirtshals, Skagen, og Frederikshavn.

Den unge kvinde gjorde sig i den grad positiv bemærket hos de lokale butikschefer og kollegaer, og da beslutningen om at åbne Brinck Isenkram i Hjørring var truffet, fik Maja deres varmeste anbefalinger med på vejen.

Maja Vokstrup Bartholomæussen flyttede i november fra Astrup i Mariagerfjord Kommune til Brønderslev sammen med den græske landskildpadde Skalle. Og hermed kom hun tættere på sine forældre. De sælger nemlig helårstelte i Vennebjerg i den danske afdeling af det norske firma Eurotents.

Med åbningen af butikken i Hjørring har kæden i dag 14 butikker landet over, og Hjørringbutikken er den anden største. Foto: Kim Dahl Hansen