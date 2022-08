Åh, Luigi: Italiener vil forene det bedste fra to verdener i sit pizzeria

HJØRRING:Hvad får man, hvis man tager de bedste danske råvarer og blander dem med italienske opskrifter og ditto råvarer fra støvlelandet mod syd?

I Hjørring er svaret Risto Danita, som er et nyt pizzeria i Østergade i den centrale del af byen.

Her vil Luigi Gandolfo prøve livet af som selvstændig efter flere års ansættelse på det anerkendte Hotel Alsik i Sønderborg. Her arbejdede han først som opvasker, men avancerede senere til køkkenet, hvor han stod i lære under blandt andre Jesper Koch, der er kendt fra TV-serien Masterchef.

- Det var en kæmpe oplevelse, husker Luigi Gandolfo tilbage, da Nordjyske møder ham i de hyggelige, afdæmpede lokaler i Risto Danita.

Luigi Gandolfo har også sin søn Gabriele med i restauranten. Foto: Bente Poder

Han nåede endda at blive en del af holdet på den luksuriøse og eksklusive Restaurant Syttende på Hotel Alsik - en restaurant der i dag har en Michelin-stjerne.

Nu er Luigi imidlertid gået sin egen vej som restaurantejer. Og det kommer hjørringenserne og vendelboerne til gavn.

Sammen med køkkenchefen Enrico Mazzei og sin søn Gabriele Gandolfo holder trioen nemlig fokus på de gode råvarer fra både Italien og Danmark.

- Vi går kompromisløst ind for kvalitet. Kvalitet må ikke være kvantitet under nogen omstændigheder. Vi skal lave mad af den højest mulige kvalitet til vores kunder, understreger Luigi Gandolfo.

Køkkenchef Enrico Mazzei, der har 40 års erfaring inden for pizzafaget, slynger pizzadejen i køkkenet på Risto Danita. Foto: Bente Poder

- Vi vil forene danskernes smag med enkeltheden i det italienske køkken. Vi bruger produkter af høj kvalitet fra begge køkkener for at skabe et mix af unikke, smagsmæssige oplevelser, tilføjer Luigi Gandolfo.

Han er desuden ikke fortaler for diverse leveringstjenester som Just Eat, Waiteer og Wolt. I stedet vil han - eller én af de øvrige ansatte i pizzeriaet - levere pizzaer selv til kunderne.

Og så har han en helt særlig holdning til , hvordan man behandler en pizza, når den kommer ud af stenovnen.

Det er med øje og sans for kvalitet, at Risto Danita vil begejstre lokalbefolkningen. Foto: Bente Poder

- Pizzaen skal enten skæres ud ved bordet for gæsten eller derhjemme. Vi kommer ikke til at gøre det i selve køkkenet. Man spiser med øjnene, og hvis vi skærer pizzaen for kunden i køkkenet, ødelægges den her "wow"-oplevelse.

- Dog er det også for at bevare friskheden og saftigheden i selve pizzaen. Ellers mister den både sprødhed, smag og kvalitet, siger Luigi Gandolfo.

Risto Danita kan findes på både Instagram og Facebook.

Luigi Gandolfo understreger dog, at fokus for ham i starten har været på at etablere køkken og restaurant. Derfor har de sociale medier været sekundære for ham at opdatere i opstarten - hvilket sidernes indhold også afspejler i skrivende stund.

Restauranten har åbent hver dag i ugen fra 11:00 til 21:00 - ifølge restaurantens Facebook-side er der dog lukket onsdag.