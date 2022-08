År 0 efter brugs-lukning: Sådan skal kunderne lokkes tilbage fredag aften

SINDAL:Sindal fik en lammer af kaliber, da SuperBrugsen i den gamle stationsby drejede nøglen tidligere på året - og humøret fik det ikke bedre, da et par andre butikker fulgte trop og lukkede og slukkede.

Det tilbageværende handelsliv har dog smøget ærmerne op - og fredag 12. august inviteres der til open by night.

Det er den første udgave af arrangementet efter lukningen af SuperBrugsen, der ellers plejer at sørge for bespisning af midtbyens mange gæster.

Derfor har der været brug for et nyt koncept.

Maden er i stedet lagt i hænderne på den populære Martin Kok, der serverer forskellige former for street food - og aftenen er da også blevet døbt ”Street Food Fest i Sindal”.

Desuden sørger Superland for gratis dessert, mens den lokale Rema 1000 sponserer slikposer til alle børnene.

Det oplyser Britta Pedersen, butikschef i Matas i Sindal, der har været med til at arrangere aftenen.

- Vores forventninger til aftenen er store, og vi har fået mange reaktioner fra kunderne. De synes, det er dejligt, at der fortsat er aktiviteter, selv om der har været butikslukninger. De vil jo gerne have, at der sker noget i deres by, fortæller hun.

Nørregade lukkes for trafik allerede klokken 17.

Det er muligt at shoppe frem til klokken 21, men herefter behøves man ikke nødvendigvis at gå hjem: Festen fortsætter således på både Bodegaen og Jagtstuen.

Aftenen byder i øvrigt også på hoppeborg, kræmmermarked med en del boder samt stande, hvor man kan få en snak med forskellige foreninger. Bandet Groove Parade vil også vandre rundt i bybilledet og levere prøver på deres kunnen.

Vejudsigten for Sindal fredag aften lover sol og 23 grader.