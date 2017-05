AC Horsens sendte Esbjerg ud: Nu venter Vendsyssel

HORSENS: Esbjerg rykker ud af Alka Superligaen i fodbold.

Det blev et faktum søndag eftermiddag, da den vestjyske klub tabte 2-3 ude til AC Horsens i det andet af to playoffopgør om at undgå nedrykning.

Horsens vinder samlet 4-3.

Esbjerg rykkede senest ud af Superligaen i 2011, men klubben rykkede allerede året efter op igen.

AC Horsens er endnu ikke sikret redning trods den samlede sejr over Esbjerg.

Horsens skal i næste uge møde Vendsyssel FF, der blev nummer to i 1. division, i to playoffkampe om en plads i Superligaen i næste sæson.

