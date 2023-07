Advarer mod opladning i sommerhuset: - Pas på "mormorladere"

NORDJYLLAND:Denne sommer vil der holde markant flere elbiler ved de nordjyske sommerhuse, men her kan det være en udfordring at få bilen ladet op.

Forsikringsselskabet Gjensidige er ude med en advarsel mod de såkaldte mormorladere, der passer til en almindelig stikkontakt.

Det kan nemlig blive en brandfarlig affære.

De færreste installerer en ladestander ved sommerhuset til at ”tanke” elbilen. I stedet tyer mange til de såkaldte ’mormor’-ladekabler, der passer til en almindelig stikkontakt.

- Selvom det kan virke som den nemme løsning, er flere ’mormor’-ladere i markedet slet ikke tilpasset det danske stikkontaktsystem, der kun kan klare en belastning på op til 6 ampere. Flere ’mormor’-ladere trækker mere strøm end det, og kombineret med den høje sommervarme betyder det, at der er en større brandfare i husets elinstallationer, forklarer Palle Egelund Jenser, der er servicedirektør i elinstallatørvirksomheden Elcon.

Sikkerhedsstyrelsen anbefaler, at man helt undgår daglig opladning med ’mormor’-kablet og kategoriserer det som et nødladekabel. Palle Egelund Jensen har flere gode råd til, hvad man som elbilejer bør gøre, når man har taget elbilen til sommerhuset, hvor elnettet ofte er svagere, end det er på ens privatadresse:

Hvis ikke man har en ladestander ved sit sommerhus, er anbefalingen, at man lader ved en offentlig ladestander. Er der ingen andre muligheder, end at bruge ’mormor’-kablet, skal man sikre sig, at den maks. trækker 6 ampere.

- Derudover vil jeg anbefale, at man bruger kvalitetsladere og forsøger at tilpasse ladning af elbil til ydertimerne, hvor der ikke er så stort pres på elnettet, siger Palle Egelund Jensen.

Også hos Gjensidige opfordrer man til at være påpasselig med ’mormor’-ladere, for at forebygge potentielt store og dyre skader på sit sommerhus.

Ifølge Henrik Sagild, der er skadedirektør i Gjensidige, bør sommerhusejere være særligt opmærksomme på, om husets elinstallationer kan klare at trække den kraftige strøm, som ladekablet tillader – især fordi mange ældre sommerhuse ikke er lavet til at håndtere så høj en belastning over længere tid.

Hos Løkken El-service, der laver el-arbejde i mange sommerhuse, fortæller el-installatør Mogens Skov, at mange sommerhusejere i øjeblikket vælger én bestemt løsning på problemet:

- Vi installerer mange kombi-stik med både 380 og 220 volt, og som kører over sin egen gruppe i el-tavlen. Det burde løse problemet, fortæller Mogens Skov.

I løbet af 2023 er der kommet 19.815 flere elbiler på vejene, viser de seneste tal fra bilstatistik.dk