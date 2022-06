Advarer om livsfarlig praksis blandt unge om natten i Hjørring

HJØRRING:Om det er den gamle ligning med, at forstanden ryger ud, når alkohollen kommer ind eller det ”kun” er ungdommeligt letsind vides ikke - men det er hamrende farligt.

Tidligere har man bokset med problemet på Hjørring City Camping, men nu er den gal igen i friluftsbladet på pladsen: Her oplever man for tiden, at unge hopper i poolen om natten.

Det får friluftsbadet til at advare med versaler på sin facebook-side om den farlige praksis.

- Vi kører hver nat renseprogram og poolen indeholde meget, meget mere klor end man kan tåle at bade i! Man må IKKE bade i poolen udenfor vores åbningstider. Det kan være meget farligt!!! Der er en grund til at poolen lukker og aflåses hver aften, lyder det.

Der er kamera i området, og den seneste episode er sket natten mellem fredag og lørdag, hvor fem unge luskede ind for at få en svalende dukkert i sommernatten.

- Det vil være forfærdeligt at finde en af jer liggende i poolen en morgen, død af klorforgiftning, skriver friluftsbadet, der opfordrer folk til at dele advarslen - og det har næsten 900 gjort i skrivende stund.

Desuden oplyser man følgende om klor: ”Klor er en tung gas, som koncentrerer sig i bunden af lungerne, når du indånder det. Klor kan reagere med lungevævet. Så får man vand i lungerne og svært ved at trække vejret og kan drukne indefra. Klorgas er så farligt, at det er blevet brugt som giftgas i krig”.