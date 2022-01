Advokat efter frifindelse i voldtægtssag: Den skulle aldrig have været i retten

HJØRRING:- Den sag skulle aldrig have været i retten!

Forsvarsadvokat Rasmus Amandusson er klar i mælet, efter at en 21-årig mand fra Hjørring og en 22-årig mand fra Nørresundby tirsdag ved Retten i Hjørring blev pure frifundet for voldtægt af en 17-årig pige i et sommerhus i Hørmested for snart et år siden - helt præcist 12. februar 2020.

Her havde den 17-årige og hendes jævnaldrende veninde sex med de to unge mænd, men efterfølgende anmeldte den ene af pigerne de to unge mænd for voldtægt, da hun ikke mente, at de havde haft sex med hendes samtykke.

Dengang vurderede politiets jurister, at der ikke var beviser nok til at fremstille de to unge mænd af anden etnisk baggrund end dansk i et grundlovsforhør - bl.a. andet fordi den 17-åriges veninde ikke støttede forklaringen om, at der havde fundet ufrivillig sex sted.

Den forklaring gentog hun tirsdag i Retten i Hjørring, hvor også de to tiltalte og den forurettede unge kvinde blev ført som vidner.

Vidneafhøringerne afslørede, at der mildt sagt ikke var enighed om, hvad der var foregået i sommerhuset i Hørmested. På den baggrund frifandt dommer Mie Obel og de to lægdommere den 21-årige mand og hans 22-årige kammerat for voldtægtstiltalen efter straffelovens paragraf 216 stk. 1.

Forsvarsadvokat Rasmus Amandusson. Arkivfoto: Martin Damgård

En dom efter den havde foruden at sende dem mellem to og tre år bag tremmer efter al sandsynlighed også efterfølgende sendt dem ud af Danmark med en permanent udvisning, som senioranklager Jette Rubien fra Nordjyllands Politi også havde krævet.

- De var meget lettede. De er begge ustraffede og ukendte af systemet. Og på baggrund af bevisførelsen var det den helt rigtige afgørelse. Det var simpelthen for usikkert at sige, at der var begået en voldtægt, og det nåede Retten jo også frem til, at der ikke var bevis for, konstaterer Rasmus Amandusson, der var forsvarer for den ene af de to tiltalte, mens den anden blev repræsenteret af forsvarsadvokat Rasmus Nikolaj Sølberg.

Ifølge Rasmus Amandusson burde sagen aldrig være kommet så langt som til en retssal.

- Men statsadvokaten har et meget stort fokus på sager som denne, fordi der også er et meget stort politisk fokus, så der bliver rejst sager - også sager, der ikke skulle have været rejst, siger forsvarsadvokaten.

Det er ikke lykkedes Nordjyske at få en kommentar fra senioranklager Jette Rubien. Ifølge TV2 Nord laver hun nu en indstilling til statsadvokaten med henblik på en eventuel anke af tirsdagens frifindelse.