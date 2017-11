Ægte indbrudstyv mødte ofre

HJØRRING: TrygFonden rejser for tiden rundt i landet, hvor de holder borgermøder i samarbejde med det lokale politi, kommunerne, Det Kriminalpræventive råd og andre institutioner, foreninger og private, som vil lære os borgere at selv gøre noget for at forhindre indbrud.

Torsdag 30. november var der så borgermøde i Hallen, Park Vendia, hvor ikke færre end 650 borgere havde meldt deres ankomst.

På mødet fik de mange fremmødte tips og fif til, hvad de selv kunne gøre for at forhindre indbrud.

- Mødet i er det 10. møde, og interessen har været enormt stor, og det her er det største møde indtil videre, siger Michael Carlsen, kommunikationsansvarlig i TrygFonden.

Og det var måske ikke så underligt, at mødet i Hjørring tiltrak så manger interesserede.

Mens indbrudstallene er faldende i Nordjylland som helhed, har de fire kommuner nord for fjorden, Frederikshavn, Hjørring, Brønderslev og Jammerbugt oplevet en markant stigning i antallet af indbrud.

Alene i Hjørring kommune har indtil nu i år været 390 indbrud, som er en stor stigning.

Til stede var blandt andre repræsentanter for politi, kommune, en sikkerhedsrådgiver og, ikke mindst, en ægte indbrudstyv, som dog ikke længere er aktiv.

Der gik et sus gennem mængden, da den tidligere indbrudstyv, 40-årige Martin Rasmussen, gik på scenen.

Han ved om nogen, hvordan man skal sikre sig mod indbrudstyve.

Han mener selv, at han har begået et sted mellem 700 og 800 indbrud. Han er dømt 47 gange og har siddet bag tremmer i samfulde 14 år af sit liv.

Han havde mange gode tips til borgerne om, hvordan man sikrer sig mod typer som ham.

Og selv om Martin Rasmussen blev mødt med lidt skepsis og kritiske spørgsmål, så forlod han scenen til klapsalver fra salen, for han talte lige ud af posen.