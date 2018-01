Ægtepar: Ulv løb over hovedvejen

LØKKEN: Fredag formiddag kl. 10.30 var Birthe og Mogens Christensen fra Løkken på vej til Frederikshavn ad hovedvejen mellem Løkken og Hjørring. Et par kilometer nord for Løkken fik de dagens største overraskelse i skikkelse af en ulv, der løb over hovedvejen fra vest mod øst.

- Den var lige foran bilen, og det var helt sikkert en ulv. Vi har haft to schæferhunde, og det dyr, der løb over vejen, var større og havde en anderledes gang. Og den var i god foderstand, siger Mogens Christensen.

Ægteparret kunne se ulven fortsætte ind over markerne i retning mod Skøttrup, hvor de mistede den af syne.