Ældre cyklist dræbt på landevej

En mand i 70'erne blev lørdag eftermiddag kort efter kl. 14 dræbt, da han på sin cykel blev påkørt bagfra af en jævnaldrende bilist på Krustrupvej mellem Hjørring og Tornby.

Det oplyser vagtchef Lau Larsen fra Nordjyllands Politi.

- Vi fik anmeldelsen kl. 14.04. De foreløbige undersøgelser tyder på, at cyklisten svingede til venstre for at komme ind på Gårestrupvej uden at orientere sig ordentligt. I den forbindelse blev han ramt af en bagfrakommende bil med forholdsvis høj hastighed, oplyser vagtchefen.

Vidner på stedet fik slået alarm til 112, mens de gik i gang med at yde den hårdt kvæstede cyklist førstehjælp. Det var dog nytteløst, for da læge og ambulance nåede frem, blev den ældre mand erklæret død.

Nordjyllands Politi havde både patrulje og indsatsleder på stedet.

- Det er klart, at det var dybt chokerende for de mennesker, der var vidner til det her, konstaterer Lau Larsen.

Han oplyser, at der ikke er mistanke om, at bilisten har været påvirket af spiritus eller andet i forbindelse med ulykken.

De pårørende til den dræbte er underrettet.