Ældre kvinde forbarmede sig over snu "fødselar" - så blev hendes penge stjålet

HIRTSHALS:Tricktyveri er til alle tider svært at forsvare, men fredag aften i sidste uge fandt et særligt lumsk og listigt tilfælde af slagsen sted på Mågevej i Hirtshals.

En ukendt kvinde ringede på døren til en ældre kvindes bolig. Kvinden udenfor døren var fremmed for den ældre kvinde, men forklarede, at hun boede i samme bygning.

Under armen havde den fremmede kvinde småkager, og hun fortalte den ældre kvinde, at hun havde fødselsdag, men at ingen ville fejre hende. Hun bad derfor den ældre kvinde lukke hende indenfor, så de kunne fejre fødselsdagen sammen.

Den ældre kvinde forbarmede sig og åbnede døren til sit hjem, men efter 10-15 minutter udbrød den ubudne gæst, at hun var nødt til at gå igen, fordi hun havde en steg i ovnen derhjemme.

Efter den fremmede kvinde havde forladt boligen, opdagede den ældre kvinde, at der var forsvundet et større pengebeløb fra en skuffe i hendes soveværelse.

Den ærgerlige hændelse er kun en ud af mange tricktyverier, der i den seneste tid er begået mod særligt ældre borgere i Nordjylland og er anledning til, at Nordjyllands Politi endnu engang minder borgerne om, hvordan de kan beskytte sig mod tricktyveri i hjemmet: