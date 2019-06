Ældre kvinde narret til at lukke tricktyv ind i sit hjem: Nu er alle pengene stjålet

VENDSYSSEL: Siden 13. juni har en ukendt mand gået målrettet efter at narre ældre kvinder for at stjæle penge fra dem.

Og onsdag slog manden så til igen.

Denne gang gik det ud over en 94-årig kvinde i Ålbæk, der fik stjålet et større kontantbeløb fra et skab, fortæller politikommissær Peter Skovbak.

Udgiver sig for at være betjent

Ved de tidligere tricktyverier har manden henvendt sig til de ældre kvinder og udgivet sig for at være fra politiet eller forsikringsselskabet.

Han har bildt kvinderne ind, at der var mange indbrud i området, og at han derfor ville se, om de gemte deres penge godt nok. Kvinderne lukkede manden ind, og han benyttede muligheden for at stjæle pengene.

Og nogenlunde samme fremgangsmåde blev brugt onsdag over for den 94-årige kvinde.

Her sagde manden, at man skulle passe på, fordi der blev stjålet penge i området. Den 94-årige kvinde lukkede manden ind i sit hjem, og det resulterede altså i, at hun fik sine penge stjålet.

Samme gerningsmand

Dermed er antallet af tricktyverier mod ældre kvinder nu oppe på seks. Tidligere er det gået udover kvinder i Frederikshavn, Sæby og Hjørring.

Peter Skovbak fortæller, at politiet formoder, at det er den samme gerningsmand, der står bag alle tricktyverierne.

Han beskrives som:

40-50 år, lys i huden og mørk, kort hår. Han taler dansk, og er pæn i tøjet.

Politi vil gerne høre fra borgere, der eventuelt har set noget. Politiet kan kontaktes på telefon 114.