Ældre Sagen stævner Hjørring Kommune i sag om plejehjemmet Havbakken

TORNBY:Ældre Sagen trækker nu Hjørring Kommune i retten for at få afgjort sagen om det omstridte plejecenter Havbakken, skriver Ældre Sagen i en pressemeddelelse.

Ældre Sagen vil have retten til at afgøre, om kommunen har ret til at lukke plejecentret med henvisning til kommunens økonomi.

Det mener Ældre Sagen ikke, og de vil derfor have rettens vurdering af, om Hjørring Kommunes handlinger vedrørende lukning af ældrecenter Havbakken var ulovlig.

- Det er forkasteligt, at en kommune behandler sine stærkt svækkede borgere på den måde. Hjørring Kommune tvinger jo indirekte beboerne til at flytte fra et dejligt, velfungerende plejehjem for at spare penge. Vi mener, at Hjørring Kommune skal respektere beboernes rettigheder i henhold til de indgåede lejekontrakter. Derfor stævner vi kommunen, udtaler Ældre Sagens direktør Bjarne Hastrup i pressemeddelelsen.

"Ældre Sagen vil have rettens ord for, at Hjørring Kommune i strid med beboernes lejekontrakter har omdannet plejeboligerne på ældrecentret Havbakken i Tornby til ældreboliger – og dermed indirekte tvunget beboerne til at flytte til en anden plejebolig, for at få den samme pleje og omsorg, som de hidtil har haft", skriver Ældre Sagen i pressemeddelelsen.

Hjørrings borgmester Arne Boelt (S) afviser, at kommunen har opsagt beboernes lejekontrakter.

- Ældre Sagen har som alle andre muligheden for at gå til retten med sagen. Så må vi se om retten vil tage sagen. Vi imødeser sagen still og roligt, siger Arne Boelt (S).

- Vi har ikke opsagt beboerne. Hvis de ikke vil flytte, så mener vi, at vi har ret til at omlægge kommunens drift og i stedet for fastansatte på Havbakken forsyne beboerne med den hjemmehjælp, de har behov for. Vi omlægger driften op baggrund af kommunens samlede økonomi.

I halvandet år har beboere og pårørende på plejecentret Havbakken nægtet at flytte, og de har kæmpet for deres ret til at blive boende. Et byrådsflertal har besluttet, at Havbakken fra 1. november ophørte med at fungere med fast personale. I dag modtager beboerne i stedet hjemmehjælp.

I starten af september måned besøgte Ældre Sagens direktør Bjarne Hastrup Havbakken og talte med nogle af de flytningstruede beboere. Det gjorde et stærkt indtryk på ham, skriver Ældre Sagen i pressemeddelelsen.

- Beboerne havde efterhånden opgivet håbet om at beholde deres hjem. Det er skammeligt. Vi må have en debat om, hvad det er for nogle rammer og vilkår, vi byder vores mest svækkede ældre. Det er fuldstændigt uacceptabelt, det der er foregået i Hjørring Kommune. Der er tale om en afgørende og principiel sag, og vi frygter naturligvis, at Hjørring Kommunes praksis kan brede sig til andre kommuner, siger Bjarne Hastrup afsluttende i pressemeddelelsen.