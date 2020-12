Ældste elever i Hjørring skal fortsat blive hjemme

HJØRRING:De ældste elever i Hjørring Kommunes skoler skal fortsat undervises hjemmefra - også efter 4. januar.

Det har kommunen besluttet i et forsøg på at mindske smittespredningen af coronavirus, oplyser kommunen på sin hjemmeside

- Før jul blev alle skolebørn i Danmark hjemsendt for at bidrage til en mindsket smittespredning. Hjørring Kommune har fulgt de daglige smittetal hen over julen og kan desværre konstatere, at smitteniveauet ikke er faldende, lyder det i meddelelsen på kommunens hjemmeside.

Da kommunen samtidig har kunnet konstatere en overrepræsentation af smittede i alderen 11-20 år, er det besluttet at udsætte de ældste elevers fysiske fremmøde i skolen til mandag den 11. januar.

- Det betyder, at elever i 5.-10. klasse fra mandag den 4. januar til og med fredag den 8. januar vil modtage fjernundervisning. Forældrene vil modtage information fra jeres skole om det konkrete indhold af fjernundervisningen til jeres børn, fortsætter meddelelsen på kommunens hjemmeside.

Udover forlængelsen af hjemsendelsen af de ældste elever er der ikke ændret ved at elever i 0.-4. klasse skal møde ind til fysisk undervisning på skolen fra mandag den 4. januar. Det samme gælder alle elever i 0.-10. klasse i Hjørringskolen samt elever i Heltidsundervisningen.

- Det er vores håb, at denne forskudte opstart i skolen kan være med til at sænke smitteniveauet i Hjørring Kommune, hedder det på hjemmesiden.