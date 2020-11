Afdæmpet glæde hos restauratør: - Vi vil se det sort på hvidt

Indehaver af restauranten Bones i Hjørring og formand for Hjørring Handel, Ole Søndergård er selvfølgelig godt tilfreds med, at regeringen nu slækker grebet om de syv nordjyske kommuner, så bl.a. restauranter kan åbne på fredag.

- Selvfølgelig er jeg glad, og det er banken nok også, men jeg vil se det sort på hvidt, hvilke betingelser, der bliver gældende. For restauranterne har virkelig været forfulgt under den her nedlukning, siger Ole Søndergård.

Ifølge sundhedsminister Magnus Heuniche (S) får restauranterne mulighed for at åbne fredag, og det er kommunernes borgmestre blevet orienteret om torsdag formiddag.

- Med de restriktioner, der tidligere blev meldt ud om afstandskrav og mundbind på restauranterne, gav det slet ingen mening, at vi med et slag skulle lukkes ned i de nordjyske kommuner. Al respekt for smitterisikoen, men jeg vil påstå, at der er større risiko for at blive smittet ved at invitere otte gæster hjemme, end ved at gå på en restaurant i Hjørring, siger Ole Søndergaard.

De lempede restriktioner betyder, at borgerne i de syv nordjyske kommuner allerede fra torsdag formiddag frit kan rejse i hele landet, hvis det gøres forsvarligt.

Restauranter kan åbne fredag. Der skal først laves en bekendtgørelse, som man regner med bliver lavet i løbet af fredag.

Gymnasier åbner fra på mandag op for fysisk fremmøde for elever