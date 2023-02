Aflyser premiere: - Nogle gange sker der bare ting, vi ikke kan tage højde for

HJØRRING:Torsdag 16. februar skulle Vendsyssel Teater have blændet op for forestillingen "Arturo Uis uhindrede vej til magten", men produktionen har været ramt af sygdom - og med kort tid til premieren har teatret valgt at give produktionen et par dage mere til at komme helt i mål.

- Nogle gange sker der bare ting, vi ikke kan tage højde for. Denne gang må vi sande, at prøvetiden har

været for ramt af sygdom her i slutspurten. Produktionen har simpelthen brug for et par dage mere til at få de sidste ting på plads og også være trygge i at vise det til verden, siger Vendsyssel Teaters bestyrelsesformand Henrik Jørgensen.

- Det er både af hensyn til kunstnerne og til publikum. Vi er meget bevidste om at levere teater på et højt kunstnerisk niveau, og vi synes, at vi skylder publikum at få netop det, også selvom de må vente et par dage, tilføjer Henrik Jørgensen.

Den nye premieredato er lørdag 18. februar kl. 15 - og forpremieren bliver fredag 17. februar 19:30.

Alle de publikummer, der har billetter til de berørte datoer vil blive kontaktet af teatrets personale hurtigst muligt og behøver derfor ikke at foretage sig noget.

Vendsyssel Teater oplyser i øvrigt følgende om forestillingen:

- I vores version af Bertolt Brechts skuespil står en gruppe skuespillere midt i indspilningerne af en stor gangsterfilm – og alt forløber gnidningsfrit. Eller det vil sige, næsten gnidningsfrit, for skuespilleren, som spiller Arturo Ui, er utilfreds med sin alt for lille rolle og begynder undervejs at ændre i historien, gøre sin rolle større og iscenesætte sig selv i scenerne.