Snestormen: Ingen mad til børnene, søndagskøreplan og opfordring til at arbejde hjemme

VENDSYSSEL:Det begynder så småt at pible frem med aflysninger i kølvandet på varslingen af snestormen i det nordjyske.

I Lendum mellem Sindal og Frederikshavn har arrangøren allerede afblæst bankospillet i det lokale forsamlingshus tirsdag aften.

Også i Vrå kommer vejret til at betyde ændringer: På Vrå Skole plejer elever og lærere at kunne bestille mad via Martin Kok i Sindal, hvis de ikke selv har madpakke med.

Men catering-firmaet har netop oplyst følgende:

"På grund af varslet snestorm laver vi ikke mad til skolen tirsdag".

FDF Tårs har også netop bekendtgjort, at alle FDF-tiltag er aflyst tirsdag.

Søndags-køreplan

Nordjyllands Trafikselskab oplyser på facebook, at Nordjyske Jernbaner - altså togene - kører efter søndagskøreplan 7. marts.

"Hvilket betyder, at de ikke betjener strækningen Aalborg - Skørping og heller ikke kører til Aalborg Lufthavn. DSB betjener fortsat strækningen Aalborg - Skørping med en afgang i timen", oplyses det.

"Vi har lukket for bestilling af Flextur, Plustur og Flexhandicap til i morgen 7. marts", tilføjer NT.

Via Ritzau opfordrer Mette Henriksen, der er kunde- og salgschef hos Nordjyllands Trafikselskab, kunderne til at væbne sig med tålmodighed, fordi der bliver ustabil drift - og hun opfordrer folk til at tage en hjemmearbejdsdag, hvis man har mulighed for det.

Melding som skolen

Jammerbugt Kommune oplyser følgende omkring folkeskolerne tirsdag:

"Vi gennemfører skoleundervisningen i Jammerbugt Kommune som planlagt, hvis busserne kører. Hvis busserne ikke kører, er skolerne under alle omstændigheder åbent for de børn, der kan komme frem. Alle opfordres til at holde sig orienteret på NT’s trafikinformation."

Den seneste melding fra DMI går på, at de første snefnug begynder at falde mandag eftermiddag, og at det sandsynligvis er området nord for Aalborg og Nordvestjylland, som får de største mængder.