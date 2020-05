Afpressede en tilfældig mand: Truede med at klippe en finger og tå af ham

HJØRRING:En 28-årig mand er blevet dømt for at have afpresset en tilsyneladende tilfældig anden mand via en app.

Afpresningen skete i perioden fra 23. december til 27. december sidste år, hvor den 28-årige truede den anden mand med at klippe en tå og finger af ham, hvis han ikke betalte 150.000 kroner.

Truslerne førte til, at de to mænd mødtes på en parkeringsplads i Hjørring-området, hvor den 28-årige fik udleveret 1000 kroner.

Kommunikationen mellem mændene foregik på en app, hvor beskederne blev slettet efter kort tid.

Ville ikke sige noget under retssag

Under retssagen mod den 28-årige kom det ikke frem, hvad baggrunden for afpresningen var. Den 28-årige ville nemlig ikke udtale sig under sagen, men nægtede sig blot skyldig, forklarer anklager Louise Watson.

Og offeret for afpresningen forklarede, at han ikke kendte den 28-årige i forvejen, men at han pludselig blev kontakte af ham og derefter begyndte afpresningen, forklarer anklageren.

Retten i Hjørring fandt den 28-årige skyldig i afpresning samt en række forhold for overtrædelse af knivloven, færdselsloven og for besiddelse af stoffer. Han blev idømte ham to års fængsel som en fællesstraf.

Han havde nemlig omkring et års retsstraf fra en anden dom for blandt andet våben og trusler.

Den 28-årige ankede dommen på stedet.