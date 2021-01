Aggressiv virus lukker ligaer ned

HIRTSHALS:Den aggressive og stærkt smitsomme britiske variant af coronavirus, B117, har sendt de bedste bordtennisrækker i Danmark på ufrivillig pause på ubestemt tid.

Det har blandt andet ramt B 75, Hirtshals, som er ene om at repræsentere Nordjylland i såvel mændenes som kvindernes liga.

Begge ligamandskaber fra Hirtshals skulle have været i ilden lørdag, men de må i stedet nøjes med at holde kampformen ved lige med endnu mere træning.

Selv om det trods den kraftige nedlukning af Danmark fortsat er tilladt at afvikle professionel idræt, besluttede ledelsen i Bordtennis Danmark i den forløbne uge at suspendere ligaturneringerne.

- Vi har forsøgt at fastholde så mange aktiviteter som muligt til gavn og glæde for mange, men vi har også loyalt bakket op om regeringens restriktioner, og det gør vi også i den nuværende situation, forklarer formanden for Bordtennis Danmark, Anders Mølgaard, på unionens hjemmeside.

Indtil videre er al turneringsaktivitet indstillet til og med 31. januar 2021. Men Anders Mølgaard varsler, at suspenderingen af turneringerne kan trække ud.

- Hvis de nuværende restriktioner forlænges efter den 17. januar, vil opstart af turneringerne bliver udskudt tilsvarende, idet vi tilstræber at give en træningsperiode på 14 dage inden turneringsspillet genoptages, forklarer bordtennisformanden på bordtennisdanmark.dk.

Daniel Christensen, formand for B75, Hirtshals. Arkivfoto: B75

I Hirtshals accepterer man beslutningen - om end den også ærgrer formand Daniel Christensen.

- Det er drønirriterende. Én ting er træning - noget andet er kamp. Og vi havde glædet os til at spille, fastslår B75-formanden.

Hirtshals-klubben skulle lørdag have mødt Herlev på hjemmebane, mens klubbens kvindelige ligahold, som B75 driver sammen med Halvorsminde Efterskole i Hjørring, skulle på udebane have mødt Viby.