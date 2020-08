Alarm fra fiskekutter ud for Hirtshals: Mand faldt i vandet

HIRTSHALS:En mand faldt lørdag eftermiddag over bord fra en fiskekutter i Tannis Bugt omkring otte kilometer ud for Tversted.

Forsvarets Operationscenter modtog alarmopkaldet fra Hirtshals-kutteren Ralima lørdag kl. 15.30, og en redningshelikopter i Aalborg gjorde klar til at lette for at lede efter manden i vandet.

Men allerede otte minutter efter fik Forsvarets Operationscenter et nyt opkald fra fiskekutteren om, at de selv havde fået manden op fra vandet, og at han var i god behold.

Det oplyser vagthavende officer Steffen Lund hos operationscentret.

Afblæsningen af alarmen kom så hurtigt, at redningshelikopter ikke nåede ud fra flyvestationens område.

Også redningsstationen i Hirtshals blev alarmeret og gjorde klar til at sejle ud, men det blev heller ikke nødvendigt.

Hverken redningsstationen eller Forsvarets Operationscenter kender de nærmere detaljer - ud over meldingen om, at en mand fra kutteren var faldet i vandet.

Fiskekutteren Ralima returnerede senere på dagen til hjemhavnen Hirtshals.