Ali fra Brønderslev åbner ny café i Hjørring

HJØRRING:På adressen Jernbanegade 7 i Hjørring har en ny café ved indgangen til april slået dørene op for kunderne. Det er den 26-årige Ali Bahri, der har åbnet caféen, der har fået navnet "Café Milano".

Ali Bahri bor i Brønderslev og har syrisk baggrund. Hans kammerat Kemal Kocabas hjælper ham med at få caféen startet op - og også med markedsføring af den.

- Ali har tidligere haft en café - Damaskus Café - i Brønderslev, men den lukkede han for cirka halvandet år siden, forklarer Kemal Kocabas.

I den mellemliggende tid har Ali Bahri haft forskellige andre job - senest som chauffør - men han har hele tiden haft lyst til at åbne café igen. Og der var heller ingen tvivl om, at vandpiber skulle spille en stor rolle på Café Milano.

Cafe Milano er indrettet i lokalerne, hvor Café Flowers tidligere hørte hjemme. Foto: Bente Poder

- Ali har altid haft et svagt punkt for vandpiber og for den hyggestemning, der følger med dem. Han tager i forvejen ofte til Aalborg eller Århus for at tage på vandpibecaféer, og han synes, at der mangler sådan et sted i Hjørring. Han vil gerne skabe et sted, hvor man kan sidde og hygge sig med sine venner, siger Kemal Kocabas og tilføjer:

- Vandpiber er nærmest en hobby for Ali. Han elsker at servere og passe vandpiber.

Vandpiberne kan fås med mange forskellige smage - eksempelvis æble, vandmelon, vindrue, blåbær og lemon. Og så er der ifølge Kemal Kocabas gjort meget for at holde priserne lavt.

- Normalt koster en vandpibe 140-160 kroner, men vi har valgt at sætte priserne mellem 100 og 130 kroner. Så det er meget billigt. Det skal være, så alle kan være med, fortæller han.

Udover vandpiberne er håbet, at cafégæsterne også vil hygge sig med eksempelvis brætspil og kortspil. Caféen er indrettet med sofaer for at skabe hygge - og der er desuden mulighed for at købe forskellige drikkevarer, snacks, kage og en række andre lækkerier.

Åbningstiderne i den nye café er søndag til torsdag klokken 18.00-00.00 - mens der fredag og lørdag er åbent klokken 18.00-02.00.