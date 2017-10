Alive Festival modtager NORDJYSKE Kulturpris 2017

HJØRRING: Årets vinder af den NORDJYSKE Kulturpris og 100.000 kr. er Alive Festival, drevet af Foreningen Thy Alive.

Prisfesten blev afholdt på Vendsyssel Teater i Hjørring torsdag eftermiddag, og årets kåring blev offentliggjort af formanden for Aalborg Stiftstidendes Fond, Jørgen Kjær Jacobsen, der gav dem følgende ord med på vejen:

"I 2014 blev det ved nomineringen. "Lad dem nu lige vise deres værd," mente dommerne. Måske fordi projektet kunne forekomme umuligt eller for anderledes eller for langt ude. [...] Prismodtageren har siden da vokset sig større, og har vist sit værd, sin overlevelseskraft og bevaret nybegynderens forfriskende tro på det umulige."

Alive Festival bliver afholdt hver år i august og er blevet rost for at gå nye veje med festivalen. Ud over et eksperimenterende musikprogram af høj kvalitet lægger de stor vægt på deres dagsprogram, der giver gæsterne mulighed for at opleve forskellige sider af Thy, denne sommer i form af overnatning i det fri i Nationalparken og surfskole og strandbar i Klitmøller mv. samt samarbejder med lokale spisesteder og bryghuse.

Festivalen har siden sin start i 2009 udviklet sig fra 400 til 2.000 gæster, og ledelsen bag festivalen har indtil i år arbejdet ulønnet for at få festivalen op at stå i samarbejde med flere hundrede frivillige. I år har de kunnet ansætte festivalens iværksætter og formand, Mads Dahl, i en fuldtidsstilling, og de arbejder lige nu på at strikke et langtidsholdbart koncept sammen, der kan sikre festivalens overlevelse samt ansættelser. Prisen på 100.000 kr. giver ifølge formand Mads Dahl en fordobling af festivalens egenkapital.