Alle billetter er udsolgt: Se, hvor flot det er blevet i Kornets Hus

HJØRRING:Et mangeårigt projekt kulminerede lørdag, da Kornets Hus åbnede dørene for gæster, der blev budt indenfor til friskbagt brød, gløgg og masser af vidensdeling om kornets og brødets fortræffeligheder.

Den tidligere medstifter af bageriet Aurion, der er nabo til Kornets Hus, Johannes Vestergaard, er centerleder, og han havde set frem til dagen i lang tid.

- Normalt laver man jo et køkken ude bagved, men her har vi lavet køkkenet i det åbne rum, og det har været spændende at se, hvordan folk bruger huset, siger Johannes Vestergaard til NORDJYSKE.

- Folk skal have en hel oplevelse, uanset om de kommer for at deltage i et kursus, se udstillingen eller bare for at drikke en kop kaffe, og det havde jeg virkelig glædet mig til at se.

Kornets Hus har udskudt sin officielle åbning, men holder åbent for julestue 12. og 13. december og igen i næste weekend 19. og 20. december.

Billetter til julestuen er dog gået som varmt brød, og Johannes Vestergaard kan allerede nu melde alt udsolgt.

Du kan alligevel få et glimt indenfor i det smukke hus i galleriet herunder.