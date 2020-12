Alle i nordjysk ligaklub er smittet med corona

HJØRRING:Hjørring Futsal Klub, der spiller i Futsal Liga Vest, er sat ud af spillet af coronavirus.

Samtlige klubbens ligaspillere, hele bestyrelsen og flere af klubbens tilhængere er testet positive efter et opgør ude mod Skive lørdag 5. december. Den kamp blev spillet i Glyngøre Hallen.

- Det er helt vanvittigt. Vi er 20, der er smittet. Deriblandt mig selv, fortæller klubbens formand Peter Steen, som ligger isoleret hjemme i sit soveværelse efter at være testet positiv for covid-19.

- Det er en rigtig træls omgang, det kan jeg fortælle dig. Jeg har ondt i halsen, problemer med vejrtrækningen og ondt i kroppen. Jeg har fået så meget respekt for det her. Det er helt vildt, som det smitter, fortæller Peter Steen.

På Facebook forklarer Hjørring Futsal Klub, at klubben har "fulgt alle retningslinjer og anbefalinger og har i år indført mundbind ved udebaneture, afskaffet fælles drikkedunke og generelt haft et stort fokus på hvordan vi omgås hinanden. Denne episode er dog et tydeligt tegn på, at selvom alle corona-restriktionerne og anbefalinger bliver efterlevet, kan uheldet stadig være ude."

Den ekstra påpasselighed omfattede også, at de 20, der var afsted til kampen i Skive, kørte i en bus med plads til 60 personer, så der var plads til at sidde med god afstand. Alligevel fik flere omkring Hjørring-holdet symptomer kort tid efter opgøret i Skive. Fire dage efter kampen kom den første positive test, og derefter sendte klubben øjeblikkeligt spillere, trænere og medrejsende tilskuere i selvisolation.

Siden er alle, der var med til udekampen mod Skive for ni dage siden, blevet testet positive for covid-19.

- Det er helt sikkert dernede, vi er blevet smittet, og det har vi også fået bekræftet. Alle tre dommere, der var med til kampen, er også smittet, og ifølge Statens Serum Institut var smitteudbruddet dernede, oplyser Peter Steen.

Smitteudbruddet betød, at Hjørring Futsal Klub måtte opgive at spille den planlagte hjemmekamp mod Sønderborg i lørdags, og den planlagte tv-kamp mod Lystrup på søndag er også udsat.

Peter Steen håber, at Hjørring Futsal Klub kan komme i ilden igen 27. december, hvor de efter planen skal Broager UI i Hjørring.

- Men det kommer jo helt an på, hvordan spillerne kommer sig. Seks af de smittede er rigtigt syge, mens andre ikke rigtigt mærker noget, konstaterer Peter Steen.