Alt optaget i Hirtshals

Hotel Hirtshals 40 værelser er næsten alle sammen booket under Naturmødet. Kun et par værelser er gemt til nødstilfælde.Arkivfoto: Kurt Bering

HIRTSHALS: Allerede for flere måneder siden måtte Hotel Hirtshals sige nej til kunder, der ønskede at overnatte i disse dage. Alle værelser er lejet ud under Naturmødet, som starter i dag.

- Vi har kun et par reserveværelser, til hvis der skulle gå et toilet i stykker på et værelse eller sådan noget. Så vi kan jo næsten ikke for armene ned - det er fantastisk, siger direktør Per W. Jensen.

Dobbelt så mange gæster

Hjørring Kommune skønner, at der sidste år kom omkring 4500 besøgende til Hirtshals på grund af Naturmødet.

I år forventer man en fordobling og mange af dem kommer langvejs fra og har derfor brug for overnatning i de fire dage mødet varer. Det kan mærkes i hele byen.

- Vores fornemmelse er, at der er ved at være fyldt op. Hotellerne har meldt optaget for længe siden, vandrehjemmet og campinghytterne er også lejet ud og vi har selv en del udlejning i sommerhuse. Vi henviser nu til private værelser i byen og så sender vi nogle til Lønstrup og Tversted. Længere væk er det jo heller ikke, siger bureauleder Henriette Søttrup fra Hirtshals Turistbureau og tilføjer:

- Det er skønt. Det skal nok blive en succes for byen igen år.