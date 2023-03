Alt samlet på ét sted: Kan dette få landsbyens puls til at dunke med fornyet kraft?

BØRGLUM:De er jublende glade for resultatet, men det hele blev faktisk sat i gang af en kommunal spareøvelse: Hjørring Kommune ville sælge Børglums gamle skole, så man ikke længere hang på bygningen, men det ville betyde, at en række af landsbyens foreninger ville blive husvilde.

- Så tænkte vi jo: "Hva' pokker gør vi så?", fortæller næstformanden i Foreningen Børglum og Omegn, Hanne Ankersen.

Næstformanden i Foreningen Børglum og Omegn, Hanne Ankersen, i det nyrenoverede køkken. Foto: Bente Poder

11 fonde har bidraget

Her mere end tre millioner kroner og hundredevis af arbejdstimer senere kan man se, hvad de egentlig gjorde i landbyen mellem Vrå og Løkken: Forsamlingshuset er klar i en version 2.0-udgave, hvor der er bygget et et 72 kvadratmeter stort foreningslokale på, køkkenet er blevet totalrenoveret og et mindre festlokale i huset er blevet udvidet.

Desuden har borgerforeningen anskaffet sig en nabogrund, hvor kommunens nedrivningspulje har været i brug, så en gammel ejendom kunne blive fjernet. Dermed er der der blevet bedre p-faciliteter og plads til et stort skur til opmagasinering.

En ordentlig mundfuld i en landsby, der blot kan mønstre i omegnen 130 indbyggere.

Børglum Forsamlingshus version 2.0 er klar til at blive taget i brug. Foto: Bente Poder

Projektet kom i hus, da det er lykkedes at slå hul på intet mindre end 11 forskellige fondes sparegrise. Ifølge Hanne Ankersen har projektet haft en samlet volumen på 3,8 millioner kroner, og foruden fonde indgår frivillige arbejdstimer, opsparing samt et mindre lån også i beløbet.

- Vi er glade for resultatet. Vi kalder det selv for "Fremtidens Forsamlingshus" - vi smider ikke barnet ud med badevandet, så vi har stadig det gammeldaws forsamlingshus, som man kender det. Men nu er det hele byens samlingspunkt, da der også er foreningslokale og legeplads, siger Hanne Ankersen.

Det var i øvrigt også lignende tanker, der lå bag, da Vrensted tog Byens Hus i brug på landbyens gamle skole for få år siden ikke så langt fra Børglum.

Det er byens legeplads, så børn og barnlige sjæle er velkommen til at bruge faciliteterne, når de har lyst - også selv om der skulle være fest i forsamlngshuset. Foto: Bente Poder

Godt naboskab

Corona-nedlukningen var hård for mange af landets forsamlingshuse - den kunne ligeledes mærkes økonomisk i Børglum, hvor man efterfølgende også har fået en mavepuster, idet man varmer huset op med gas.

Men nu er energi-priserne igen faldende, og Hanne Ankersen regner med, at man kommer ud af 2023 med sorte tal.

Festlokalerne er vel udlejet et par gange om måneden i snit, men man har forsøgt at få fyret yderligere op for udlejningen ved at få huset på udlejningsportalen Nuento.

De to garageporte i forsamlingshusets nye, store skur er i øvrigt et billede på godt naboskab.

En gammel brandtomt blev sidste år købt af en borger i byen, så han kunne udvide sin grund - tomtens uskadte garageporte skulle han ikke bruge til noget, så de blev doneret til borgerforeningens store projekt.

De sidste forberedelser er ved at komme på plads, inden indvielsen 1. april. Foto: Bente Poder

Der holdes indvielses-fest i forsamlingshuset 1. april, hvor borgmester, byråd og lokalbefolkning kigger nærmere på resultatet og får en bid brød.