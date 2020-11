Alvorlig trafikulykke ved Sindal: En person kvæstet

Opdateret kl. 09.06 med udtalelser fra vagtchefen ved Nordjyllands Politi

HØRMESTED:Der er mandag morgen kort efter kl. 8 sket en alvorlig trafikulykke på Frederikshavnsvej ved Hørmested nær Sindal.

Nordjyllands Beredskab oplyser på Twitter, at en personbil er stødt sammen med en lastbil, og at en person er alvorligt kvæstet.

Indsatsen fortsætter med oprydning og man forventer at være på stedet et stykke tid. — Nordjyllands Beredskab (@NjylBeredskab) November 23, 2020

Politi og beredskab arbejder netop nu på stedet. Trafikken er spærret i begge retninger, og oprydningen ventes at foregå i en rum tid endnu.

Nordjyllands Politi oplyser på Twitter, at trafikken bliver ledt forbi ulykkesstedet via Tolne.

- Der er ambulance med læge på stedet. En lastbil og en personbil er stødt frontalt sammen, og vi har en person, der er alvorligt kvæstet, oplyser vagtchef Karsten Højrup Kristensen fra Nordjyllands Politi.

En biinspektør er blevet kaldt til stedet for at skabe klarhed over, hvordan ulykken kunne ske.

