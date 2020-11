Alvorlig trafikulykke ved Sindal: 62-årig mand dræbt

Opdateret kl. 09.43 med nye oplysninger fra Nordjyllands Politi

HØRMESTED:Den ulykke, der skete kl. 08.20 på Frederikshavnsvej ved Hørmested nær Sindal, har nu kostet en 62-årig mand livet.

Det oplyser Nordjyllands Politi på Twitter.

De pårørende til den afdøde mand, der er fra lokalområdet, er underrettet, meddeler Nordjyllands Politi.

Føreren af personbilen - en 62 årig mand fra lokalområdet er afgået ved døden som følge af sine kvæstelser ifb. med færdselsuheldet. De pårørende er underrettet. #Politidk — Nordjyllands Politi (@NjylPoliti) November 23, 2020

Den 62-årige var fører af en personbil, som af indtil videre ukendte årsager stødte frontalt sammen med en lastbil.

Foto: Bente Poder

Politi og beredskab arbejder fortsat på stedet. Trafikken er spærret i begge retninger, og Nordjyllands Politi oplyser, at der etableret omkørsel via Fluebjerg og Tolne Kirkeby.

Vagtchef Karsten Højrup Kristensen fra Nordjyllands Politi oplyser til NORDJYSKE, at en bilinspektør er tilkaldt for at skabe klarhed over, hvordan ulykken kunne ske.