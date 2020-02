Ambulance ramte fodgænger: Kvinde alvorligt kvæstet

HJØRRING:En kvindelig fodgænger er tidligt mandag morgen blevet ramt af en ambulance, der kørte ad Hjørringvej nær Hjørring.

Ulykken skete klokken 05.27 nær Bøgstedvej.

- Kvinden er kommet alvorligt til skade, oplyser vagtchef Karsten Højrup Kristensen, Nordjyllands Politi.

Ambulancen var på vej hjem fra en opgave og ramte den kvindelige fodgænger på stedet.

Hjørringvej er helt spærret lige nu, og der etableres omkørsel Via Astrup og Sindal. Bilister mod Sindal skal køre via Astrup. Bilister fra Sindal mod Hjørring skal køre via Sindal/Astrup eller via Skovbovej mod Astrup.

Der forventes kø på stedet, men vis venligst opmærksomhed og tålmodighed, lyder opfordringen fra politiet.

Ambulance, lægebil og politiet er på stedet.

Der er tilkaldt en bilinspektør.

Der foreligger på nuværende tidspunkt ikke yderligere oplysninger om ulykken.

Opdateres...