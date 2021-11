Analyse: Derfor både hader og elsker Hjørring Kommunes indbyggere deres borgmester

Ved valget i 2017 scorede Arne Boelt (S) personligt 28 procent af samtlige afgivne stemmer i Hjørring Kommune. Selvom han også dengang var under beskydning i en omstridt børnesag og op til valget fortalte om direkte fysisk chikane og nødvendig politibeskyttelse, slog det ikke skår i populariteten.

Nu ser det imidlertid ud til, at den generelle stemning omkring borgmesterens ligefremme, jordnære og åbne facon har rykket sig. En undersøgelse blandt 1498 nordjyder i Panel Nordjylland viser, at Arne Boelt er topscorer over nordjyske borgmestre, som vælgerne mener har klaret sig dårligt. 24 procent deler den holdning, mens 43 procent fortsat mener, at han klarer sig godt.

Arne Boelt er en borgmester, der deler vandene, og det er ikke mindst på den nordlige flanke mod Hirtshals, at der har været modvind i den her byrådsperiode. Lukningen af plejecenter Havbakken i landsbyen Tornby var en rigtig møgsag, som ikke ville forsvinde, og der blev så kastet benzin på bålet, da et snævert rødt flertal i Hjørring Byråd efterfølgende besluttede at sige nej til, at de utilfredse borgere kunne etablere et friplejehjem i landsbyen.

Det tændte mange, at der samtidig med besparelser på ældreplejen, var råd til store anlægsprojekter som fx. udbygning af stadion i Hjørring.

Arne Boelt er kendt og vellidt for sin evne til at snakke lige ud af posen og også gå til "stilletterne" på Christiansborg, hvis det er nødvendigt for at varetage kommunens interesser. Men der har måske også, efter 12 år i borgmesterstolen, sneget sig et skvæt magtarrogance ned i bægeret.

"Nu bliver Arne nok sur", lyder det af og til fra politiske modstandere, når der tilkendegives holdninger om fx. den forestående milliard-udvidelse af Hirtshals Havn, hvor han både som borgmester og næstformand i bestyrelsen har en klar hovedrolle. Kritikerne mener, at borgmesterens vartegn om åbenhed ikke har holdt vand i processen med fyringen af den tidligere havnedirektør og forløbet omkring valget af løsninger for den nødvendige havneudvidelse. Lige nu er det en ophedet debat om opstilling af vindmøller i Lilleheden Klitplantage ved siden af havnen, der fylder.

Omvendt roses borgmesteren fortsat for sit store engagement i kommunens erhvervsliv, tiltrækning af nye uddannelser og det brede samarbejde i byrådet om den generelle udvikling af kommunen. Han er elsket for sin synlighed og evne til at møde borgerne i øjenhøjde ved små og store begivenheder i fx. foreningsliv og erhvervsliv. Der er bare også kritik af, at det halter på nogle af kommunens basale opgaver som børnepasning og ældrepleje.

Men ét er statistik, undersøgelser og ytringer i debatten. Noget andet er vælgernes ageren ved valgstederne tirsdag. Her og i de politiske forhandlinger efterfølgende afgøres det, hvor Arne Boelt står…